Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гайтана

На днях украинская артистка отпраздновала юбилей

Известная украинская певица Гайтана 24 марта отпраздновала 40-летие. По словам артистки, у нее нет суеверий, которые касаются этой даты и она относиться к 40-летию философски.

«Эту дату многие не празднуют. Но у меня нет таких суеверий. Поэтому я приглашала гостей, чтоб проводить мои 39, а не встречать 40. У меня нет паники по поводу возраста. Мне кажется, что это не со мной. Иногда, когда я прыгаю и танцую, мне даже кажется, что моя дочь Николь на меня смотрит, как взрослый на ребенка», - призналась певица.

В откровенном интервью журналистам программы «Утро с Интером» артистка призналась, что совершенно не чувствует своего возраста, поделилась главными секретами молодости и рассказала о сложных отношениях с экс-возлюбленным.

«Было время, когда мне ничего не хотелось. Мне кажется, тогда я выглядела на 80 лет! Я даже не хотела показываться людям, потому что у меня внутри не было солнца, которым я могла бы поделиться».

Больше пяти лет Гайтана была в гражданском браке со своим продюсером Эдуардом Климом. Именно в этот период она написала песни, которые публика слушает до сих пор. Тогда певица мечтала о настоящей семье, но предложения руки и сердца от любимого так и не дождалась.

«У меня даже были мысли, чтобы уйти из жизни, – признается Гайтана. – Это был кошмар».

Несколько лет назад, после участия в конкурсе «Евровидение» Гайтана внезапно исчезла с телеэкранов, не снимала новых клипов, не появлялась на светских мероприятиях.

«Думаю, я не должна была ехать на «Евровидение», – говорит артистка. – Если вы уже чувствуете, что все не туда пошло, то нужно остановиться. Вместо того, чтобы разорвать свои отношения и начать разбираться в своей жизни, я шла, как на автопилоте».

После участия в международном песенном конкурсе артистка взяла творческий отпуск и отправилась путешествовать по миру.

«Я была в Лондоне, записала там несколько песен. В Америке навещала своих друзей. Путешествовала в Конго, потому что мой папа сильно заболел, чувствуя, что со мной что-то не так. Он молился за меня – и я выздоровела, в том числе и благодаря папе», - отметила звезда.

Поборов депрессию и восстановив силы в путешествиях, Гайтана вернулась в Украину, начала новую жизнбь и встретила свою любовь. Кроме этого, певица родила ребенка - дочь Сапфир- Николь.

«Мы познакомились где-то 20 лет назад, но я не очень хорошо помню ту встречу, – признается певица. – Прошло много лет, и наша вторая встреча состоялась в студии. Мой аранжировщик позвонил мне и говорит: «Приехал очень крутой звукоинженер. Он послушал нашу последнюю песню и сказал, что ее нужно перепеть». Я не хотела этого делать. Но Алекс мне три недели названивал. И я поехала, познакомилась с ним, спела... Он мне сразу понравился. Алекс не был похож на других: он был очень простым и постоянно улыбался».

Также артистка призналась, что о своей встрече с мужем написала автобиографическую песню «Закохана». Сейчас она открыто делится сокровенным и не отрицает, что за последние годы сильно изменилась внутренне. Похоже, такие трансформации нравятся не только самой певице, но и ее поклонникам.