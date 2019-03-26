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    Шоу-биз

    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни

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    Гайтана - Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Гайтана

    На днях украинская артистка отпраздновала юбилей

    Известная украинская певица Гайтана 24 марта отпраздновала 40-летие. По словам артистки, у нее нет суеверий, которые касаются этой даты и она относиться к 40-летию философски. 

    «Эту дату многие не празднуют. Но у меня нет таких суеверий. Поэтому я приглашала гостей, чтоб проводить мои 39, а не встречать 40. У меня нет паники по поводу возраста. Мне кажется, что это не со мной. Иногда, когда я прыгаю и танцую, мне даже кажется, что моя дочь Николь на меня смотрит, как взрослый на ребенка», - призналась певица.

     В откровенном интервью журналистам программы «Утро с Интером» артистка призналась, что совершенно не чувствует своего возраста, поделилась главными секретами молодости и рассказала о сложных отношениях с экс-возлюбленным.

    «Было время, когда мне ничего не хотелось. Мне кажется, тогда я выглядела на 80 лет! Я даже не хотела показываться людям, потому что у меня внутри не было солнца, которым я могла бы поделиться».

    Больше пяти лет Гайтана была в гражданском браке со своим продюсером Эдуардом Климом. Именно в этот период она написала песни, которые публика слушает до сих пор. Тогда певица мечтала о настоящей семье, но предложения руки и сердца от любимого так и не дождалась.

    «У меня даже были мысли, чтобы уйти из жизни, – признается Гайтана. – Это был кошмар». 

    Несколько лет назад, после участия в конкурсе «Евровидение» Гайтана внезапно исчезла с телеэкранов, не снимала новых клипов, не появлялась на светских мероприятиях.

    «Думаю, я не должна была ехать на «Евровидение», – говорит артистка. – Если вы уже чувствуете, что все не туда пошло, то нужно остановиться. Вместо того, чтобы разорвать свои отношения и начать разбираться в своей жизни, я шла, как на автопилоте».

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    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни
    Певица Гайтана призналась, что готова была уйти из жизни

    После участия в международном песенном конкурсе артистка взяла творческий отпуск и отправилась путешествовать по миру.

    «Я была в Лондоне, записала там несколько песен. В Америке навещала своих друзей. Путешествовала в Конго, потому что мой папа сильно заболел, чувствуя, что со мной что-то не так. Он молился за меня – и я выздоровела, в том числе и благодаря папе», - отметила звезда.

    Поборов депрессию и восстановив силы в путешествиях, Гайтана вернулась в Украину, начала новую жизнбь и встретила свою любовь. Кроме этого, певица родила ребенка - дочь Сапфир- Николь. 

     «Мы познакомились где-то 20 лет назад, но я не очень хорошо помню ту встречу, – признается певица. – Прошло много лет, и наша вторая встреча состоялась в студии. Мой аранжировщик позвонил мне и говорит: «Приехал очень крутой звукоинженер. Он послушал нашу последнюю песню и сказал, что ее нужно перепеть». Я не хотела этого делать. Но Алекс мне три недели названивал. И я поехала, познакомилась с ним, спела... Он мне сразу понравился. Алекс не был похож на других: он был очень простым и постоянно улыбался».

    Также артистка призналась, что о своей встрече с мужем написала автобиографическую песню «Закохана». Сейчас она открыто делится сокровенным и не отрицает, что за последние годы сильно изменилась внутренне. Похоже, такие трансформации нравятся не только самой певице, но и ее поклонникам.

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