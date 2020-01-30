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    Шоу-биз

    Alyona Alyona выпустила клип в духе культовой игры GTA

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    <p>Рэперша записала видеоработу на трек &laquo;Дикие танцы&raquo;</p> <div></div> - Alyona Alyona выпустила клип в духе культовой игры GTA

    Рэперша записала видеоработу на трек «Дикие танцы»

    Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

    В клипе Алена ездит на желтых Жигулях пустыми трассами спальных районов

    Популярная украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип. 28-летняя звезда записала видеоработу на трек «Дикие танцы». В клипе alyona alyona предстает в роли персонажа культовой игры Grand Theft Auto (GTA) и ездит на желтых Жигулях пустыми трассами спальных районов.

    Автором идеи и режиссером ролика стала Анна Велосипедова. А в роли монтажера выступил молодой клипмейкер и рэпер Delta Arthur, который причастен к большинству клипов от alyona alyona.

    Фанатам новинка от звезды пришлась по душе. В комментариях пользователи оставили положительные отзывы.

    «Качает, Аленка», «Это просто бомба! В восторге от идеи и ее воплощения», «Клип - бомба! Ностальгия», - писали поклонники.

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