Alyona Alyona выпустила клип в духе культовой игры GTA



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Рэперша записала видеоработу на трек «Дикие танцы» Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

В клипе Алена ездит на желтых Жигулях пустыми трассами спальных районов

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип. 28-летняя звезда записала видеоработу на трек «Дикие танцы». В клипе alyona alyona предстает в роли персонажа культовой игры Grand Theft Auto (GTA) и ездит на желтых Жигулях пустыми трассами спальных районов.

Автором идеи и режиссером ролика стала Анна Велосипедова. А в роли монтажера выступил молодой клипмейкер и рэпер Delta Arthur, который причастен к большинству клипов от alyona alyona.

Фанатам новинка от звезды пришлась по душе. В комментариях пользователи оставили положительные отзывы.

«Качает, Аленка», «Это просто бомба! В восторге от идеи и ее воплощения», «Клип - бомба! Ностальгия», - писали поклонники.

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