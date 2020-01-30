Alyona Alyona выпустила клип в духе культовой игры GTA
Рэперша записала видеоработу на трек «Дикие танцы»
В клипе Алена ездит на желтых Жигулях пустыми трассами спальных районов
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип. 28-летняя звезда записала видеоработу на трек «Дикие танцы». В клипе alyona alyona предстает в роли персонажа культовой игры Grand Theft Auto (GTA) и ездит на желтых Жигулях пустыми трассами спальных районов.
Автором идеи и режиссером ролика стала Анна Велосипедова. А в роли монтажера выступил молодой клипмейкер и рэпер Delta Arthur, который причастен к большинству клипов от alyona alyona.
Фанатам новинка от звезды пришлась по душе. В комментариях пользователи оставили положительные отзывы.
«Качает, Аленка», «Это просто бомба! В восторге от идеи и ее воплощения», «Клип - бомба! Ностальгия», - писали поклонники.