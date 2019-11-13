Меган Маркл и принц Гаррри отказались встречать Рождество с Елизаветой II



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Великобританию уже после 25 декабря

Герцоги Сассекские собираются нарушить еще одну королевскую традицию.

Принц Гарри и Меган Маркл улетят в США, где проведут Рождество. Таким образом, супруги проведут праздник с матерью Меган Маркл, а не с Елизаветой II, как того требует традиция. Дело в том, что ближайшие родственники королевы всегда отмечают Рождество с ней в резиденции Сандрингем, графство Норфолк.

Меган и Гарри вместе с сыном Арчи отправляются в Калифорнию, чтобы отдохнуть от королевских обязанностей. По словам инсайдеров, супруги решили устроить себе шестинедельный отпуск, так как им необходимо провести время в своем узком семейном кругу. 17 ноября младший внук королевы Елизаветы II посетит церемонию награждения OnSide Awards в Королевском Альберт-Холле, после чего он с семьей отправится в США.