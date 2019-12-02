Как прошел юбилейный концерт Джамалы (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Марія Павлюк

Джамала отпраздновала 10-летие творчества

На выходных в Киеве прошел юбилейный концерт Джамалы. Выступление в «Октябрьском дворце» стало завершающим в туре, посвященном 10-летию певицы на сцене.

Гости имели возможность услышать песни всех творческих периодов Джамалы. Праздник музыки она начала с трека Solo, который вышел весной. Далее звучали такие хиты, как «Запуталась», «Крила», It's Me, Jamala. Не пропустила певица и песню о депортации крымскотатарского народа «1944», с которой победила на Евровидении в 2016 году.

«Я всегда старалась быть профессиональной певицей. Но сейчас я чувствую что-то совсем другое. Сейчас мне хочется быть просто хорошим человеком и хорошей мамой. Я для себя решила, что мы на этой земле для того, чтобы любить своих детей», - сказала Джамала перед тем, как выполнить «Шлях додому».

Вместе с артисткой на сцену вышли группа «ДахаБраха», лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, Alyona Alyona и Cape Cod.