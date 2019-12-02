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    Как прошел юбилейный концерт Джамалы (фото)

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    Как прошел юбилейный концерт Джамалы (фото)
    Фото: Марія Павлюк

    Джамала отпраздновала 10-летие творчества

    На выходных в Киеве прошел юбилейный концерт Джамалы. Выступление в «Октябрьском дворце» стало завершающим в туре, посвященном 10-летию певицы на сцене.

    Гости имели возможность услышать песни всех творческих периодов Джамалы. Праздник музыки она начала с трека Solo, который вышел весной. Далее звучали такие хиты, как «Запуталась», «Крила», It's Me, Jamala. Не пропустила певица и песню о депортации крымскотатарского народа «1944», с которой победила на Евровидении в 2016 году.

    «Я всегда старалась быть профессиональной певицей. Но сейчас я чувствую что-то совсем другое. Сейчас мне хочется быть просто хорошим человеком и хорошей мамой. Я для себя решила, что мы на этой земле для того, чтобы любить своих детей», - сказала Джамала перед тем, как выполнить «Шлях додому».

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    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк
    Фото: Марія Павлюк

    Вместе с артисткой на сцену вышли группа «ДахаБраха», лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, Alyona Alyona и Cape Cod.

    Джамала знаменитости фотография Бумбокс певица праздник Alyona Alyona концерт
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