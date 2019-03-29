Elderbrook и Tube & Berger стали первыми хедлайнерами фестиваля «Белые Ночи»



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Арт-завод Платформа на две ночи превратится в версальский бал

В середине июня Арт-завод Платформа в Киеве превратится в версальский дворец – с пышными платьями, утонченными дамами, услужливыми лакеями и, главное, с танцами до утра. Организаторы обещают атмосферные ночные вечеринки, на которых гости увидят перфоманс акробатов, оживающие проекции замка на стены, тематические фотозоны и развлечения. Кроме этого, редакции Scotch удалось узнать, кто будет отмечать за музыкальную составляющую бала.

Первым стал немецкий дип-хаус дуэт Tube & Berger. Артисты с панковским бэкграундом в 2004 году ворвались в топ Billboard Dance Radio Chart с песней Straight Ahead, записанной при участии фронтвумен The Pretenders Криси Хайндт. В прошлом году они напомнили о себе, выпустив трек E Samba 2018, который надолго задержался в чарте Beatport.

Вторым артистом стал британский музыкант и продюсер Elderbrook. Elderbrook – настоящий мастер коллабораций и ремиксов, успевший поработать с Gorgon City, Clean Bandit и CamelPhat. Именно работа с последним над треком Cola принесла артисту номинацию «Гремми» за лучшую танцевальную песню и первые позиции в британских танцевальных чартах.

Стоит отметить, что билеты на фестиваль «Белые Ночи», который состоится 14-15 июня, уже поступили в продажу.