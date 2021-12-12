Кто подарил Лесе Никитюк столько бриллиантов (фото)
Известная телеведущая и блогер примерила драгоценности, но призналась, что не в этом счастье
Телеведущая Леся Никитюк в своем Instagram разместила снимки из ювелирного магазина. Девушка примерила огромное количество драгоценностей, но сделала вывод: «Запомните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит».
В первый же час после размещения поста Леся получила от подписчиков более 30 тысяч лайков, в том числе от актрисы Наталки Денисенко и первой ракетки Украины и подруги Никитюк Элины Свитолиной.
Напомним, ранее телеведущая рассказывала, как ее угораздило встречаться с альфонсом: «Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Потом я узнала, что он – конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги».
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