  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Кто подарил Лесе Никитюк столько бриллиантов (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Леся Никитюк в ювелирном магазине - Кто подарил Лесе Никитюк столько бриллиантов (фото)
    Леся Никитюк в ювелирном магазине
    Фото: instagram.com/lesia_nikituk

    Известная телеведущая и блогер примерила драгоценности, но призналась, что не в этом счастье

    Телеведущая Леся Никитюк в своем Instagram разместила снимки из ювелирного магазина. Девушка примерила огромное количество драгоценностей, но сделала вывод: «Запомните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит».

    Красота – страшная сила. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
    Красота – страшная сила. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

    В первый же час после размещения поста Леся получила от подписчиков более 30 тысяч лайков, в том числе от актрисы Наталки Денисенко и первой ракетки Украины и подруги Никитюк Элины Свитолиной.

    Заверните! Фото: instagram.com/lesia_nikituk
    Заверните! Фото: instagram.com/lesia_nikituk

    Напомним, ранее телеведущая рассказывала, как ее угораздило встречаться с альфонсом: «Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Потом я узнала, что он – конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги».

    Читайте также:

    Теги: деньги Леся Никитюк телеведущая Instagram драгоценные металлы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кто подарил Лесе Никитюк столько бриллиантов (фото)