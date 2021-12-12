Кто подарил Лесе Никитюк столько бриллиантов (фото)

Известная телеведущая и блогер примерила драгоценности, но призналась, что не в этом счастье

Телеведущая Леся Никитюк в своем Instagram разместила снимки из ювелирного магазина. Девушка примерила огромное количество драгоценностей, но сделала вывод: «Запомните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит».

Красота – страшная сила. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В первый же час после размещения поста Леся получила от подписчиков более 30 тысяч лайков, в том числе от актрисы Наталки Денисенко и первой ракетки Украины и подруги Никитюк Элины Свитолиной.

Заверните! Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее телеведущая рассказывала, как ее угораздило встречаться с альфонсом: «Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Потом я узнала, что он – конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги».