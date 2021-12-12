Ефросинина в магазине белья: «Не умеешь готовить, бери красными труселями!»

Мария рассказала, как в примерочной дорогого магазина белья смотрела на ценник кружевного «бесстыдства» и понимала, что на него пойдет вся месячная зарплата

Телеведущая Маша Ефросинина поместила у себя в Инстаграм серию снимков в соблазнительном белье и написала в комментарии: «Свой первый комплект красного белья я купила в 2002 году, познакомившись со своим будущим мужем! Тогда я мыслила четко: не умеешь готовить, бери парня красными труселями! Стоя в примерочной самого дорогого магазина белья в Киеве и смотря на ценник кружевного «бесстыдства» на себе, я понимала, что на него пойдет вся моя месячная зарплата! Продавец увидела на моем лице сомнение и сказала: «Девушка, поймите, когда на вас красное белье, вы хоть в мешке ходите, в ваших глазах и повадках безоговорочно будет сексуальность..»

Маша и «красные труселя». Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая говорит, что вспомнила эти слова, когда примеряла новый набор в магазине белья.