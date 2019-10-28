Украинка Ярослава Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы: фото красотки



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Ярослава Магучих Фото: instagram.com/rosya_dp

В 2019 году Магучих выиграла чемпионат Европы U20

Украинка Ярослава Магучих стала победительницей номинации «Восходящая звезда» в Европе по итогам 2019 года. Об этом стало известно во время торжественной церемонии награждения Европейской легкой атлетики (ЕА) Golden Tracks (Таллинн, Эстония).

«Я очень счастлива стать победительницей. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении сезона, а особенно тренеру Татьяне Степановой и моей семье. Также благодарю Европейской легкой атлетике за награду. Это отличная мотивация для того, чтобы работать еще упорнее и достичь цели », - сказала Ярослава Магучих.

В 2019 году Магучих выиграла чемпионат Европы U20. 30 сентября она стала самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира, выиграв в Дохе серебро в прыжках в высоту и дважды побив юниорский мировой рекорд (2,02 м и 2,04 м).