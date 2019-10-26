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    Саакашвили продает бутылку своего вина за 700 евро

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    Саакашвили продает бутылку своего вина за 700 евро
    facebook.com/SaakashviliMikheil

    Семья бывшего президента Грузии занимается изготовлением вина

    Жена Михаиля Саакашвили Сандра продала вино с виноградников мужа за 700 евро. Об этом сообщил Саакашвиили на своей странице в Facebook. 

    «На благотворительном аукционе в Голландии, в помощь Центру для реабилитации детей с церебральным параличом, который открыла Сандра, в числе других лотов она продала бутылку вина разлитого в моем винограднике за 700 евро» - написал политик.

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    facebook.com/SaakashviliMikheil

    Он добавил к посту фотографию бутылки и жены, которая собирает виноград на винограднике. 

    фотография Facebook семья
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