Саакашвили продает бутылку своего вина за 700 евро

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facebook.com/SaakashviliMikheil

Семья бывшего президента Грузии занимается изготовлением вина

Жена Михаиля Саакашвили Сандра продала вино с виноградников мужа за 700 евро. Об этом сообщил Саакашвиили на своей странице в Facebook.

«На благотворительном аукционе в Голландии, в помощь Центру для реабилитации детей с церебральным параличом, который открыла Сандра, в числе других лотов она продала бутылку вина разлитого в моем винограднике за 700 евро» - написал политик.

facebook.com/SaakashviliMikheil

Он добавил к посту фотографию бутылки и жены, которая собирает виноград на винограднике.