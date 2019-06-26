Покормил и приголубил: Новая возлюбленная Виктора Павлика рассказала с чего начался их роман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктор Павлик и Екатерина

25-летней Екатерине Ряховой удалось стать не только концертным директором артистка, но и его половинкой

Новость о романе 53-летнего украинского певца Виктора Павлика с 25-летним концертным директором Екатериной Репяховой потрясла сеть. Как оказалось, пара встречается уже полее трех лет, но о новой возлюбленной и разводе артиста с женой поклонники узнали только сейчас.

По словам девушки, все начиналось несерьезно.

«Мы приехали из Николаева, и на следующий день он мне звонит и говорит: «Хочешь есть? Поехали, я тебя накормлю». Я говорю: «Хочу». Я была девочкой, которая только закончила университет. У меня не было работы, я не была уверена в себе. Возможно, его привлекло то, что я беззащитная одинокая девочка. Впервые он меня пригласил на концерт группы «Козак Систем» в ноябре 2015-го. Потом мы несколько раз встретились, он начал проявлять ко мне знаки внимания. Естественно, я ждала продолжения, как и любая девочка. Но Виктор мне сказал, что не готов разводиться.

Мне нужно было работать, за что-то жить. Ведь Виктор меня не содержал и финансовую помощь не предлагал. Некоторое время я работала с Дмитрием Карпачевым, организовывала мастер-классы для Маши Ефросининой. Когда Виктор понял, что я из себя что-то представляю, он сказал: «А почему ты мне концерты не делаешь?» Я говорю: «Я предлагала, но ты меня серьезно не воспринимал». Когда я таким образом завоевала его доверие, начала заниматься исключительно его карьерой, пиаром. Такая вот история», - призналась Репяхова.

Стоит отметить, что девушка не понимает, почему вдруг все начали обговаривать их роман с Виктором.

«У меня есть подозрение, что одно из ивент-агентств слило эту информацию. Буквально вчера я им отправила информацию о том, кто и с кем будет жить в отельном номере. И потом через пару часов все начали об этом говорить, хотя мы это и не скрывали. Все было и так заметно. Моя страничка в соцсетях существует очень давно. Почему заговорили именно сейчас – непонятно. Но назад дороги нет»,- отметила Екатерина.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине