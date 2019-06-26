Привычки, которые позволят забыть о мастере педикюра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Педикюр для женщин – дело обязательное. Но ходить к мастерам любят не многие

Минус таких походов заключается в том, что чем чаще делаешь аппаратный или обрезной педикюр, тем чаще приходится посещать своего нейл-мастера. Однако стоит взять на вооружение пять этих привычек, чтобы навсегда забыть о походах к мастеру педикюра за аппаратной или другой техникой. Останется только наносить для красоты лак.

Носите удобную обувь

Если вы привыкли терпеть боль и неприятную тяжесть в ногах после каблуков, то спешим вас разочаровать – посещать мастера педикюра придётся довольно часто. Неудобная обувь (или неподходящая по размеру) приводит к образованию твёрдых мозолей, которые удаляются только специальными средствами или аппаратом. Именно поэтому важно выбирать обувь по размеру и удобно сидящую на ноге.

Носите подследники

Не стоит носить обувь на голую ногу. Это тоже может вызвать мозоли. Подследники позволят забыть об этой проблеме. Такой аксессуар стоит недорого. Главное брать невидимые следы, чтобы не портило внешний вид и весь образ.

Используйте силиконовые накладки

Иногда летняя обувь может привести к болезненным мозолям, приносить существенный дискомфорт. Не стоит терпеть подобную ситуацию. Ведь сейчас существуют силиконовые «пады» для обуви, которые смягчат воздействие обуви на кожу ног.

Не ходите дома босиком

Даже если дома имеется теплый пол и царит чистота, не стоит ходить босиком. Ведь от этого будет страдать кожа стоп. Дело в том, что кожа ступней от природы не является гладкой. Частички кожи постоянно цепляются за поверхности. В итоге кожа грубеет и обретает натоптыши. Желательно дома ходить в носках, а не в тапочках. Они должны быть выполнены из гигиенических материалов. Носки регулярно стираются, а вот тапочки копят в себе много бактерий в области стельки.

Используйте детский крем

Использование детского крема дважды в день позволит забыть о педикюре на долгие годы. Это должен быть именно детский крем, а не дорогие средства от мозолей и натоптышей. Дело в том, что детский крем создается по иным стандартам. Детские кремы являются гипоаллергенными, они отлично смягчают кожу. Наносить его нужно тонким слоем утром, а вечером сверхобильным. Затем необходимо надеть уютные хлопчатобумажные носки, в которых нужно лечь спать. Только в условиях сильной жары лучше отказаться от носков.

Джерело: Medikforum.ru