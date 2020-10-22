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    Шоу-биз

    Пол Маккартни анонсировал новый альбом, который записал на карантине

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    Сэр Пол Маккартни - Пол Маккартни анонсировал новый альбом, который записал на карантине
    Сэр Пол Маккартни

    По предварительным данным, альбом McCartney III полностью записан музыкантом самостоятельно в домашних условиях

    Сэр Пол Маккартни записал новый альбом. Об этом он сообщил в тизере, который выложил на YouTube.

    Альбом будет называться McCartney III — название выглядит как продолжение альбомов McCartney и McCartney II, записанных 50 и 40 лет назад соответственно. Обе пластинки Пол создал в домашних условиях.

    Новый альбом был записан во время карантина. По данным Rolling Stone, Маккартни занимался им на своей ферме в графстве Сассекс.

    «Мне ужасно жаль всех тех, кому повезло меньше, и, очевидно, тех, кто потерял близких, но мне повезло. Я мог писать и заниматься музыкой: начинать песни, заканчивать песни. Мне нужно было написать несколько мелочей, и это дало мне время закончить некоторые песни, на которые я не нашел времени до этого, понимаете? Я пишу музыку, не забываю про антисептик и стараюсь держаться подальше от общества», — рассказал в интервью британскому GQ Пол Маккартни о своем карантине.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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