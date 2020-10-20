Популярный рэпер в клипе похвастался, как обманул правительство. Его задержала полиция



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Бейнса обвиняют сразу в трех правонарушениях

Американский рэпер Фонтрелл Антонио Бейнс, известный как Nuke Bizzle, похвастался деньгами в клипе EDD и был задержан полицией. Об этом сообщает The Hill.

В треке, сопровождающем видео, 31-летний хип-хоп-артист зачитал текст о том, как ему удалось обмануть Департамент занятости населения (Employment Development Department) и заработать денег при помощи мошенничества. Вскоре после выхода музыкального ролика его арестовали в Лас-Вегасе.

В полиции уточняли, что Nuke Bizzle подал заявление на получение пособия по безработице на сумму, превышающую 1,2 миллиона долларов. Он использовал 92 дебетовые карты, оформленные на третьи лица.

Бейнса обвиняют сразу в трех правонарушениях: мошенничестве, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и перевозке украденного имущества между штатами. Ему грозит до 22 лет лишения свободы.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.