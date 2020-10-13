Колумбийский певец выпустил украшения в виде подноса с бургером и картошкой фри



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Ранее музыкант подобрал свое сочетание меню для сети ресторанов

В рамках своего сотрудничества с McDonald's музыкант J Balvin не только выбрал собственное сочетание из позиций меню ресторана, но и выпустил соответствующее украшение.

В комбо, которое составил J Balvin, вошли бигмак, картофель фри и коктейль McFlurry с печеньем Oreo. Именно такое сочетание и изображено на массивной подвеске, украшенной стразами, которая вышла в рамках коллаборации.

За создание подвески отвечал основатель марки украшений Saint Jewels из Лос-Анджелеса Джерард Александр. Сам дизайнер в юности работал в McDonald's, и поэтому ему было вдвойне интересно взяться за работу: «Мы работали 72 часа без перерыва — мне было важно сделать все идеально».

Кроме большого подноса с полным комбо дизайнер создал подвески с отдельными его элементами. Украшенные кристаллами миниатюрные бургер, картофель фри и молочный коктейль действительно получились очень похожими на прототипы.

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