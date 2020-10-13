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    Жизнь

    Колумбийский певец выпустил украшения в виде подноса с бургером и картошкой фри

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    Колумбийский певец выпустил украшения в виде подноса с бургером и картошкой фри

    Ранее музыкант подобрал свое сочетание меню для сети ресторанов

    В рамках своего сотрудничества с McDonald's музыкант J Balvin не только выбрал собственное сочетание из позиций меню ресторана, но и выпустил соответствующее украшение.

    В комбо, которое составил J Balvin, вошли бигмак, картофель фри и коктейль McFlurry с печеньем Oreo. Именно такое сочетание и изображено на массивной подвеске, украшенной стразами, которая вышла в рамках коллаборации.

    За создание подвески отвечал основатель марки украшений Saint Jewels из Лос-Анджелеса Джерард Александр. Сам дизайнер в юности работал в McDonald's, и поэтому ему было вдвойне интересно взяться за работу: «Мы работали 72 часа без перерыва — мне было важно сделать все идеально».

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    Колумбийский певец выпустил украшения в виде подноса с бургером и картошкой фри
    Колумбийский певец выпустил украшения в виде подноса с бургером и картошкой фри

    Кроме большого подноса с полным комбо дизайнер создал подвески с отдельными его элементами. Украшенные кристаллами миниатюрные бургер, картофель фри и молочный коктейль действительно получились очень похожими на прототипы.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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