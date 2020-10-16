Всемирно известный пианист Алексей Гринюк выступит в Национальной филармонии



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Пианист Алексей Гринюк

Филармонический концерт также будет транслироваться в прямом эфире в режиме онлайн

17 октября в Национальной филармонии Украины выступит легендарный пианист Алексей Гринюк, который сейчас живет в Великобритании. Он исполнит Второй фортепианный концерт Фредерика Шопена, который будет представлен слушателям в версии для фортепиано и струнных. Сопровождение осуществит Киевский камерный оркестр под руководством Натальи Пономарчук. Кроме произведения Шопена, в этот вечер будет звучать также и музыка Иоганнеса Брамса.

Известно, что и первый, и второй фортепианные концерты были впервые исполнены Шопеном в марте 1830-го в Варшаве. Первый концерт создан позже, однако опубликован раньше, чем он и получил свой номер. Но именно Второй фортепианный концерт, полный страстной меланхолии, писался под влиянием неразделенных чувств Шопена в Констанции Гладковской, одаренной певицы, известной варшавской красавицы. Позже этот концерт посвящен Дельфине Потоцкой, первой жене Мечислава Потоцкого, в которую был влюблен и поэт Зигмунт Красинский.

Этот филармонический концерт также будет транслироваться в прямом эфире в режиме онлайн. Как получить доступ, чтобы слушать изысканную классику и любимых исполнителей вживую во время онлайн трансляции? Просто. Оплатите ваш заказ на доступ к онлайн трансляции, получите электронное письмо с билетом и вашей личной ссылкой на страницу, выбранной вами для просмотра, онлайн трансляции. И все. Теперь можно смотреть концерт вживую на вашем компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне, где, на ваш взгляд, наиболее качественнее воспроизводится видео через интернет.