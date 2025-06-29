Політичні жарти «Дизель Шоу» проходять цензуру? Заява актора Гашенка

Гашенко розповів, що якщо жарт може бути сприйнятий неоднозначно з політичної точки зору, сценарій погоджують із Starlight Media

Актор проєкту «Дизель шоу» Євген Гашенко розповів, що окремі номери програми на політичну тематику проходять перевірку у медіахолдингу Starlight Media. Про це він сказав в інтервʼю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

За словами артиста, якщо жарт може бути сприйнятий неоднозначно з політичної точки зору, сценарій погоджують із медіахолдингом Starlight Media. У разі потреби деякі моменти редагують, аби уникнути можливих наслідків.

Журналістка поцікавилася, чи є в Україні заполітизованість у гуморі, на що Євген Гашенко відповів: «Коли з'являються такі номери, ми знаємо, що він може бути сприйнятий не так. Ми через канал його узгоджуємо, тобто через холдинг. Ми його показуємо в текстовому варіанті, вони дивляться з політичної точки зору, чи це нормальний номер, чи це дуже прям такий, що може прилетіти за нього. І можуть підредагувати трошки. Тобто головна ідея залишиться, але деякі моменти можуть трошки згладити. Це може бути один номер з 20-30, 50, але коли ми знаємо, що цей номер такий «по-тонкому», ми звертаємось до каналу, щоб номер не нашкодив каналу».

«Дизель Шоу» – українське гумористичне розважальне шоу. Виходить в ефір з 2015 року, зокрема, на телеканалі «ICTV» (під час війни на «ICTV2»). Телеканал входить до медіахолдингу Starlight Media, засновниками якого є мільярдер Віктор та Олена Пінчуки.

Опісля інтерв'ю Гашенко написав: «Чесно кажучи, не очікував отримати таку кількість теплих слів після інтерв’ю. Спочатку хвилювався – відвертість завжди трохи лякає. Але ваші коментарі й повідомлення дуже підтримали. Дякую вам за це! Читав і добрі слова, і не дуже приємні. Хейтери – усіх побачив Переконувати нікого не буду. Кожен має право на свою думку».

Раніше у листопаді 2018 року в центрі Києва актор «Дизель шоу» Євген Гашенко потрапив у ДТП. «Перевзутися не встиг і в підсумку пару разів їхав боком там, де треба було їхати прямо, одного разу ледве не з'їхав на якийсь спуск, вже під'їжджаючи до каналу, в заторі наздогнав один мікроавтобус, була невелика ДТП, але постраждалих немає, постраждав лише мій бампер, автобус виявився цілий», – розповів Гашенко.