Ексзірка «Дизель-шоу» розповіла, як ледь не розлучилася через психологиню

Яна Глущенко розповіла, як психолог ледь не зруйнувала її шлюб: «Чоловік різко змінився»

Українська акторка Яна Глущенко відверто поділилася історією про складний період у її стосунках з чоловіком Олегом Збаращуком, коли вони перебували на межі розлучення. В інтерв’ю з авторкою проєкту «Наодинці» Анною Севастьяновою Глущенко розповіла, що до розриву їх підштовхнула психологиня, пише «Главком».

На запитання, як психологиня могла підштовхнути до розлучення, Яна Глущенко уточнила, що терапію відвідував її чоловік Олег. Саме він намагався ініціювати розрив. «Не мені в голову вклала. Тоді ходив і Олег з нею займався терапією. Він же зі мною розлучався, не я з ним», – пояснила акторка.

На уточнююче запитання, чи психологиня «накапала» її чоловікові, що краще розлучитися, Глущенко припустила: «Ну, мабуть, так. Я не знаю». Вона додала, що особисто з цією психологинею справ більше не мала, і їй вистачило лише шести сеансів.

Яна Глущенко і Олег Збаращук фото з відкритих джерел

«Я тебе вимолила»

Яна Глущенко зізналася, що вони з чоловіком обговорювали складний період. Хоча Олег прямо не пов'язував свої зміни із психологинею, акторка переконана, що саме це стало причиною різких змін у поведінці чоловіка.

«Ми проговорювали. Він не казав, що це через неї, але дуже різко змінився, коли почав до неї ходити. Тому я це пов'язую з нею. Хоча вона там і дуже крутий психолог, доцент чи щось таке», – розповіла Глущенко.

За словами акторки, коли пара все ж таки вирішила не розлучатися, вона запитала Олега, чому він тоді хотів піти. «Він каже, я не знаю», – поділилася Яна.

Ця криза сталася, коли їхньому синові Тамерлану був лише рік. Глущенко, згадуючи той період, каже: «Може, щось було пороблено? Тому що, кажу, я тебе вимолила. Просто вимолила. Я відчитала молитву. Правда».

Чоловік Яни Глущенко – продюсер Олег Збаращук. 1 квітня 2017 року зіркова пара одружилася у Одесі у колі найрідніших. На той час погляди бути прикуті до Яни Галущенко та фронтмена гурту «ТІК» Віктора Бронюка. Проте згодом українці дізналися, що справжнє кохання розквітло у акторки з продюсером «ТІК» і гендиректором «Вінницяконцерт» Олегом Збаращуком. 4 жовтня 2017 року Яна народила сина Тамерлана.

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