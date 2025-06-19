Безугла: Якщо буде зміна Кабміну, але залишать Умєрова і Сирського, я йду у відкриту опозицію до Зеленського і Єрмака

Мар'яна Безугла погрожує перейти в опозицію до Зеленського та Єрмака у разі незмінності керівництва Міноборони та ЗСУ

Народна депутатка Мар'яна Безугла оприлюднила заяву, в якій погрожує перейти у «відкриту опозицію» до президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якщо після зміни Кабінету міністрів на своїх посадах залишаться міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мар'яни Безуглої.

Безугла заявила, що інколи «треба приймати рішення, що важливіше – комфорт двох людей чи доля державного утворення». Вона натякнула на свої попередні конфлікти, згадавши Валерія Залужного, який «міг би поділитися враженнями».

Депутатка зазначила, що президент як інституція є «фактором критичної інфраструктури країни», а Єрмака не вважає «негативним персонажем» у минулому. Однак вона бачить «бентежну динаміку і дуже багато негативних тенденцій, які не поясниш логічно, окрім як кулуарними розборками в боротьбі за владу». Безугла наголошує: «Влада і вплив – це тільки інструменти для реалізації ідей. Якщо структурованих ідей і плану немає – то біда».

За словами Безуглої, Україна перебуває в ситуації, коли наявна система державного управління «забезпечує стійкість, але не веде до перемоги і має бути модифікована». Водночас, вона застерігає, що «кардинальна зміна системи призведе до колапсу і розпаду державного утворення». Депутатка проводить історичні паралелі, зауважуючи, що «наші попередники століття тому були в схожій спіралі історії, але не випетляли – розвалилися і були зібрані наново Росією. Це може трапитися і з нами».

Незважаючи на критику, Безугла заявила, що не зрадить того, хто привів її в політику, і продовжить голосувати за його ініціативи в парламенті. Вона підкреслила, що її «відкрита опозиція не означає атаки заради атак, політичних проєктів чи преференцій. Це про об'єктивність». Депутатка також розкритикувала нинішню опозицію, назвавши її «трупоїдами», які «борються за своє політичне виживання».

Безугла вказала на конкретні проблеми, які спонукають її до рішучих дій:

«Коли у нас через інтриги валиться ключовий напрямок війни – дрони».

«Коли імпотентність комітету нацбезпеки в парламенті ВЗАГАЛІ нікого не цікавить, а ми пропускаємо чергове вторгнення росіян в нову область, і ніхто за це не покараний».

«Коли збираються змінювати Кабмін, але не шукають рішень».

«Коли досі ми живемо сьогоднішнім днем, а плану немає».

На думку Безуглої, «попереду – найтемніші часи», адже Україна зараз «нічия» у міжнародному контексті. Вона визнала, що на міжнародних майданчиках президентом та головою його офісу зроблено «дуже багато», але «всередині...».

Нагадаємо, Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента. У Києві під завалами будинку, що постраждав від російського удару 17 червня, загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко. Молодого чоловіка, студента 1-го курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, весь день чекали батьки. Їхня відчайдушна надія зворушила всю країну. На тлі цієї трагедії народна депутатка України Мар'яна Безугла опублікувала допис, який викликав хвилю обурення в соціальних мережах.