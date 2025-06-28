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Трамп хоче подарувати Україну Путіну, але йому заважає одна річ – ексгенерал НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп хоче подарувати Україну Путіну, але йому заважає одна річ – ексгенерал НАТО
Політика Трампа однозначно вигідна Путіну
фото з відкритих джерел

Трамп не розуміє стратегічне значення України і причини, через які США зобов’язані допомагати Києву

Дональд Трамп, як президент США, зрадив Україну, залишивши її без вкрай потрібної військової та фінансової допомоги на тлі російського наступу. Якби це було в його силах, він просто подарував би Україну Путіну «на таці». Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю каналу LCI висловив колишній заступник начальника штабу Верховного командування Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, французький генерал-майор у відставці Мішель Яковлефф.

«Політика Трампа однозначно вигідна Путіну. Це, власне, політика, яка в певному сенсі – проросійська», – заявив він.

На зауваження журналістки, що Трамп досі не заявив про поразку України і прямо не вимагав від НАТО визнати за Росією окуповані українські території, генерал визнав, що поки що президент США «не наважується повністю дійти до кінця своєї логіки».

«Але якщо подивитися на все зло, яке він уже заподіяв Україні з моменту своєї перемоги (на виборах) у листопаді… Він уже зайшов дуже далеко, намагаючись буквально «подарувати» Україну Путіну на таці. Але справжня причина, чому це не вдалося – те, що «слабкий» (мається на увазі Україна, – ред.) повстав. Українці сказали: «Ні, ми не будемо чинити самогубство, щоб догодити Дональду Трампу. Ми не приймемо денацифікацію, яку нам пропонує Путін». Тобто саме Україна зараз протистоїть Трампу», – каже Яковлефф.

За словами генерала, спочатку він мав надію, що Трамп розуміє стратегічне значення України і причини, через які США зобов’язані допомагати Києву: що зрада України відверне союзників від Америки і надасть самовпевненості Китаю.

«Це була моя надія. Але зараз ми бачимо: він зрадив Україну. Постачання зброї та боєприпасів припинилося вже 6 місяців тому. Він перестав давати гроші. Він зрадив Україну. Навіть у питанні розвідданих зараз точиться серйозна дискусія: скільки інформації США ще надають. Трамп зрадив Україну. Він також публічно образив її президента», – наголосив колишній генерал НАТО.

Нагадаємо, диктатор Путін після завершення саміту Євразійського економічного союзу у Мінську зробив декілька заяв про Україну та Штати.

Він заявив, що відносини США та РФ вирівнюються завдяки Трампу та що зустріч із Трампом «із задоволенням будемо готувати».

Також очільник Кремля сказав: «Трамп – мужня людина і щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні».

До слова, на запитання журналіста чи розглядає Трамп можливість надсилання ракет Patriot в Україну і чи вже ухвалив рішення з цього приводу, Трамп відповів: «Можливо».

Раніше ми писали, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін мають однакові психотипи і вважають себе «вершителями доль усього світу». 

«Путін і Трамп мають однакові психотипи – ягідки з одного поля. Це два психотипи, які бачать себе вершителями доль усього світу, що хочуть – те і роблять, бо можуть. Впадає в око, те, що вони обидва працюють, щоб те, що створювалося десятиліттями, зникло – щоб зникнули правила», – каже ексглава МЗС.

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Теги: путін Дональд Трамп політика Україна війна

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