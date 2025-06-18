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Олесь Довгий складає депутатський мандат

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Олесь Довгий складає депутатський мандат
фото: Олесь Довгий/Facebook

Олесь Довгий: Іду з політики

Народний депутат-мажоритарник Олесь Довгий подав заяву про складання депутатських повноважень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти. Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність! До наступних новин», – йдеться у дописі.

Олесь Довгий складає депутатський мандат фото 1
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Олесь Довгий – секретар Київської міської ради (2006-2011), позафракційний депутат Київської міської ради (з 2006 року). Позафракційний депутат Верховної ради VIII та IX скл., член депутатської групи «Воля народу». У ВРУ IX скл. – голова підкомітету з питань медичного страхування Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

До слова, Олесь Довгий відвідав благодійний захід, зорганізований Медичною службою «Ульф» окремого 108-го батальйону Вовків Да Вінчі. Він опублікував знімок керівницею цієї медслужби – депутаткою Київської міськради, нареченою Дмитра Коцюбайла Аліною Михайловою та подякував їй за працю. Утім, поява нардепа на заході військових обурила мережу. Коментатори пригадали, що Довгий має неоднозначну репутацію, тож дружбою з ним можна заплямувати себе.

Раніше позафракційний народний депутат і екссекретар Київської міської ради Олесь Довгий придбав квартиру площею 401,7 кв. м за ціною 44,6 млн грн. Політик Олесь Довгий виходець із заможної родини. У декларації за 2023 рік Довгий вказав 19 об'єктів нерухомості, найдорожчим з яких на той момент була київська квартира площею 413,10 кв. м вартістю 21 млн грн.

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Теги: політика Олесь Довгий

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