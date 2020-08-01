Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл заворожила фанатов идеальной фигурой



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50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл потрясла фанатов своей фигурой instagram.com/naomi/

Британская супермодель позировала в дерзком образе

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала героиней черно-белого снимка. Наоми снялась в наряде и аксессуарах, напоминающих одеяния африканских племен.

Модель убрала руки за голову, широко расставила ноги и поднялась на носки. Кэмпбелл немного присела, переведя акцент на свои идеальные накачанные бедра. На лице Наоми не было яркого мейкапа. Взгляд она устремила вправо. «Бритые брови», - написала модель, отметив из всего образа свои брови-ниточки.

instagram.com/naomi/

Звездные друзья супермодели остались в приятном удивлении. Они отметили, что потрясены таким кадром. «Фантастически», - оценила кадр мама Илона Маска. 72-летняя Мэй Маск и сама является моделью, при этом она родила троих детей.

«Вы совершенство», «Невероятная красота», «Легенда на все время», «Самая красивая женщина в мире», «Потрясающая красота», «Очень смело!», «Завораживающая фигура. Больше, чем мечта», «Мой идеал уже много лет», «Нет слов, чтобы выразить мой восторг», - написали фолловеры.