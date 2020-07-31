  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда

    • Розсилка
    Супермодель Белла Хадид - «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    Супермодель Белла Хадид
    instagram.com/bellahadid/

    Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Снимки появились на ее странице в Instagram.

    На размещенных кадрах манекенщица позирует полностью обнаженной, прикрывая оголенное тело зонтом с логотипом люксового бренда. Ее также сфотографировали топлес в бежевых трусах в клетку с цепью: на фото она прикрывает грудь руками. При этом Хадид запечатлена в кепке и голубых коротких перчатках марки.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    «Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда
    instagram.com/bellahadid/

    Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 480 тысяч лайков. «Какие шикарные фотографии», «Восхитительная», «Настоящая богиня», «Мы самые счастливые люди, посмотрите на эту красоту», «Белла, я обожаю тебя, ты прекрасна», — высказывались поклонники.

    Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

    Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

     «Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

     Читайте также: Забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении

     

    знаменитости самые сексуальные Белла Хадид шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ