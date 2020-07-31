«Настоящая богиня». Самая красивая женщина в мире разделась для люксового бренда



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Супермодель Белла Хадид instagram.com/bellahadid/

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах манекенщица позирует полностью обнаженной, прикрывая оголенное тело зонтом с логотипом люксового бренда. Ее также сфотографировали топлес в бежевых трусах в клетку с цепью: на фото она прикрывает грудь руками. При этом Хадид запечатлена в кепке и голубых коротких перчатках марки.

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, набравшим 480 тысяч лайков. «Какие шикарные фотографии», «Восхитительная», «Настоящая богиня», «Мы самые счастливые люди, посмотрите на эту красоту», «Белла, я обожаю тебя, ты прекрасна», — высказывались поклонники.

Ранее «Скотч» писал, как девушка с татуировками по всему телу показала старый снимок с «чистой» кожей.

Так, блогерша с более чем 100 татуировок призвала поклонников делать со своим телом все, что им захочется, несмотря на мнение общественности.

«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.