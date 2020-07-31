В России больше не нужна? Тодоренко возвращается в Украину после скандала из-за домашнего насилия



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Телеведущая Регина Тодоренко

Артистка стала вести передачу на радиостанции

Телеведущая Регина Тодоренко нашла работу в Украине после скандала, который возник из-за ее слов о домашнем насилии. Как сообщает журнал Viva!, она стала вести передачу на радиостанции.

Тодоренко, которая вела множество выпусков передачи о поездках за рубеж «Орел и решка», стала ведущей рубрики о путешествиях. Она рассказала, что будет вести программу на украинском языке.

«Для меня работа на радио — это совершенно новый опыт! Я очень надеюсь, что мои знания и рекомендации пригодятся, когда границы снова будут открыты и мы снова сможем свободно перемещаться по миру», — подчеркнула Тодоренко.

По данным интернет-издания «Телекритика», рубрика называется «Кралі в терміналі» («Красотки в терминале») и выходит на радиостанции Lux FM. Первый выпуск программы прошел 27 июля. Передачу она ведет в паре с ведущей Василисой Рядных.

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«Не позволяйте незнакомым людям заставить вас сдаться или стать такими, как все», — высказалась Люк и добавила, что внешний вид не влияет на внутренний мир человека.

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