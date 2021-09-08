Популярная украинская певица вспомнила, как ночевала на вокзале после переезда в Киев

Наступление сентября напомнило Оле Цибульской, как она приехала покорять столицу

Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская после школы городка Радивилов, что на Ровенщине, поступила в Киевскую академию эстрадного и циркового искусств. В столицу она приехала с подушкой, простыней и «дыркой в кармане». На первое время ее обещали принять дальние родственники, однако когда девушка уже стояла под их дверью, те не открыли. Так, будущая звезда ночевала на вокзале. Трогательную историю переезда в Киев певица рассказала в своем Инстаграме.

«Дальние родственники, что пообещали приютить на первое время, дверь не открыли. Аромат бомжей, деньги, спрятанные в нижнее белье и полночи в объятиях таксофона я не забуду никогда», – призналась артистка.

instagram.com/cybulskaya/

Как Оля Цибульская вспоминала ранее, тогда ее спас одноклассник Назар, который забрал в двухкомнатную квартиру с восемью соседями. На стипендию студентка покупала крабовые палочки, томатный сок и проездной на метро. На образ артистки же зарабатывала по ночам.

«Чтобы чувствовать себя артисткой надо было немного шевелиться. Работа всю ночь в ресторане за 200 гривен с кавер-бэндом и плюс 50 гривен, если помогу убрать и погрузить технику», – вспомнила певица.

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.