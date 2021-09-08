  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Популярная украинская певица вспомнила, как ночевала на вокзале после переезда в Киев

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская - Популярная украинская певица вспомнила, как ночевала на вокзале после переезда в Киев
    Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская
    instagram.com/cybulskaya/

    Наступление сентября напомнило Оле Цибульской, как она приехала покорять столицу

    Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская после школы городка Радивилов, что на Ровенщине, поступила в Киевскую академию эстрадного и циркового искусств. В столицу она приехала с подушкой, простыней и «дыркой в кармане». На первое время ее обещали принять дальние родственники, однако когда девушка уже стояла под их дверью, те не открыли. Так, будущая звезда ночевала на вокзале. Трогательную историю переезда в Киев певица рассказала в своем Инстаграме.

    «Дальние родственники, что пообещали приютить на первое время, дверь не открыли. Аромат бомжей, деньги, спрятанные в нижнее белье и полночи в объятиях таксофона я не забуду никогда», – призналась артистка.

    instagram.com/cybulskaya/
    instagram.com/cybulskaya/

    Как Оля Цибульская вспоминала ранее, тогда ее спас одноклассник Назар, который забрал в двухкомнатную квартиру с восемью соседями. На стипендию студентка покупала крабовые палочки, томатный сок и проездной на метро. На образ артистки же зарабатывала по ночам.

    «Чтобы чувствовать себя артисткой надо было немного шевелиться. Работа всю ночь в ресторане за 200 гривен с кавер-бэндом и плюс 50 гривен, если помогу убрать и погрузить технику», – вспомнила певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

    Читайте также: Подборка курьезных фото, сделанных «за секунду до»
    Теги: знаменитости певица деньги шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Популярная украинская певица вспомнила, как ночевала на вокзале после переезда в Киев