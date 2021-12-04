Популярный украинский певец поседел за один день

Артист ошеломил кардинальным изменением имиджа для социального проекта о насилии

Известный украинский певец Макс Барских стал главным героем зимнего номера Marie Claire Украина, посвященного теме домашнего насилия и анонсировал запуск медиа арт пространства Recycling, в котором будет экспериментировать на резонансные темы общества сквозь призму своего творчества.

«Сегодня быть откровенным это привилегия! Я выбираю возможность делиться своими мыслями, формируя из них собственное искусство. Меньше соц сетей и больше диалогов! – комментирует певец на своей странице в Instagram. – Уже в этом году стартует мое новое медиа арт пространство Recycling! В нем я буду много экспериментировать и говорить на неудобные темы благодаря музыке, поэзии, картинам – всему, из чего состоит моя жизнь. Тебе не обязательно это понравится, но будет интересно», - рассказывает Барских.

Ранее Макс Барских стал лучшим русскоязычным исполнителем.

Активно выступающий в России украинский певец Макс Барских во второй раз за свою карьеру был награжден премией MTV Europe Music Awards в категории «Лучший исполнитель». Первую победу в этой номинации артист одержал в 2010-м году.

Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.

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