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    Популярный украинский певец поседел за один день

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    Макс Барских - Популярный украинский певец поседел за один день
    Макс Барских

    Артист ошеломил кардинальным изменением имиджа для социального проекта о насилии

    Известный украинский певец Макс Барских стал главным героем зимнего номера Marie Claire Украина, посвященного теме домашнего насилия и анонсировал запуск медиа арт пространства Recycling, в котором будет экспериментировать на резонансные темы общества сквозь призму своего творчества.

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    Популярный украинский певец поседел за один день
    Популярный украинский певец поседел за один день
    Популярный украинский певец поседел за один день
    Популярный украинский певец поседел за один день
    Популярный украинский певец поседел за один день

    «Сегодня быть откровенным это привилегия! Я выбираю возможность делиться своими мыслями, формируя из них собственное искусство. Меньше соц сетей и больше диалогов! – комментирует певец на своей странице в Instagram. – Уже в этом году стартует мое новое медиа арт пространство Recycling! В нем я буду много экспериментировать и говорить на неудобные темы благодаря музыке, поэзии, картинам – всему, из чего состоит моя жизнь. Тебе не обязательно это понравится, но будет интересно», - рассказывает Барских.

    Ранее Макс Барских стал лучшим русскоязычным исполнителем.

    Активно выступающий в России украинский певец Макс Барских во второй раз за свою карьеру был награжден премией MTV Europe Music Awards в категории «Лучший исполнитель». Первую победу в этой номинации артист одержал в 2010-м году.

    Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Популярный украинский певец поседел за один день