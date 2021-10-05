Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)

В 2021 году украинской рок-группе The Hardkiss исполнилось 10 лет

Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в честь 10-летнего юбилея коллектива показала, как менялись его участники.

Существенные изменения претерпели образы участников, а также состав The Hardkiss. Солистка поблагодарила всех причастных за каждый вклад в историю.

Перед годовщиной группа The Hardkiss выпустил четвертый студийный альбом «Живая и не железная», над которым работали 2 года. Всего в пластинку вошло 10 песен. Отметим, что за 10 лет существования группа презентовала 4 студийных альбома, более 50 песен. 30 клипов, а также 9 сольных sold out шоу в Киеве.

Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

«На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.