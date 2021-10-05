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    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)

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    Группа&nbsp;The Hardkiss - Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Группа The Hardkiss
    instagram.com/the_hardkiss/

    В 2021 году украинской рок-группе The Hardkiss исполнилось 10 лет

    Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина в честь 10-летнего юбилея коллектива показала, как менялись его участники.

    Существенные изменения претерпели образы участников, а также состав The Hardkiss. Солистка поблагодарила всех причастных за каждый вклад в историю.

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    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)
    instagram.com/the_hardkiss/

    Перед годовщиной группа The Hardkiss выпустил четвертый студийный альбом «Живая и не железная», над которым работали 2 года. Всего в пластинку вошло 10 песен. Отметим, что за 10 лет существования группа презентовала 4 студийных альбома, более 50 песен. 30 клипов, а также 9 сольных sold out шоу в Киеве.

    Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

    Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

    «На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

    Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Эволюция The Hardkiss. Санина показала, как поменялась группа за 10 лет (фото)