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    Шоу-биз

    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»

    • Розсилка
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»

    Музыкант сообщил радостную новость для своих поклонников

    Украинский продюсер Потап сообщил на своей страничке в Инстаграме, что вместе с женой Настей Каменских будет участвовать в украинской версии шоу «Голос».

    «Слышали новости. Мы теперь на «Голос» вдвоем. С моей любимой женой Настечкой. Начинается семейный «Голос», – заявил Потап и опубликовал совместную фотографию с супругой. На кадре они сидят в креслах и одновременно давят на красную кнопку.

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    Отметим, что свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась в прошлом году. Звезды на протяжении долгого времени скрывали свои близкие отношения. Как известно, от предыдущего брака у Потапа есть сын.

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    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»
    Потап и Настя Каменских примут участие в «Голосе»

     Читайте также: Как звезды шоу-бизнеса поздравляли украинцев с 2020 годом
    Настя Каменских Потап
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