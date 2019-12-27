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    Шоу-биз

    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)

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    <p>Настя Каменских поделилась секретом выдающихся форм</p> <div></div> - Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)

    Настя Каменских поделилась секретом выдающихся форм

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Звезда порадовала поклонников гипнотическим видео

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса показала, как с помощью приседаний со штангой качает свою знаменитую «попу как у Ким». Фрагмент тренировки жена Потапа запостила в своем Инстаграме.

    «Хочешь #попукакуким? Soooo, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии», - отметила Настя.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    Отметим, что певица обожает эпатировать поклонников соблазнительными образами, выставляя пикантные фото в своем Инстаграме. А недавно и вовсе снялась обнаженной.

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    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
    Фото: instagram.com/kamenskux/

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    Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес
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