Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)



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Настя Каменских поделилась секретом выдающихся форм Фото: instagram.com/kamenskux/

Звезда порадовала поклонников гипнотическим видео

Секс-символ украинского шоу-бизнеса показала, как с помощью приседаний со штангой качает свою знаменитую «попу как у Ким». Фрагмент тренировки жена Потапа запостила в своем Инстаграме.

«Хочешь #попукакуким? Soooo, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии», - отметила Настя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 24 Дек 2019 в 9:55 PST

Отметим, что певица обожает эпатировать поклонников соблазнительными образами, выставляя пикантные фото в своем Инстаграме. А недавно и вовсе снялась обнаженной.