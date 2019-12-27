Настя Каменских показала процесс создания «попы как у Ким» (видео)
Настя Каменских поделилась секретом выдающихся форм
Фото: instagram.com/kamenskux/
Звезда порадовала поклонников гипнотическим видео
Секс-символ украинского шоу-бизнеса показала, как с помощью приседаний со штангой качает свою знаменитую «попу как у Ким». Фрагмент тренировки жена Потапа запостила в своем Инстаграме.
«Хочешь #попукакуким? Soooo, lets gym! Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии», - отметила Настя.
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Отметим, что певица обожает эпатировать поклонников соблазнительными образами, выставляя пикантные фото в своем Инстаграме. А недавно и вовсе снялась обнаженной.
Фото: instagram.com/kamenskux/
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