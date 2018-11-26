Перешел черту: Сергей Полунин снова заявил о поддержке России



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Сергей Полунин

Таких циничных заявлений от рожденного в Украине Полунина никто не ожидал

Украинский балетный танцовщик Сергей Полунин не устает провозглашать свою поддержку и любовь России. Всемирно известный артист балета из Херсона в очередной раз запостил в инстаграмe фото с татуировкой Путина на груди, подписав снимок любовными изливаниями стране-агрессору. И это в день, когда в Украине решают вопрос о введении военного положения в ответ на агрессию России в Азовском море.

«Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло!!! Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все», – написал артист балета.

Второе фото из публикации – цитата Мартина Лютера Кинга: «Тот, кто принимает зло без сопротивления – становится его пособником».

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