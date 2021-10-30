Повалий призналась, что искала спасение в алкоголе (видео)

Опальная певица искала отраду в шампанском, когда оказалась невостребованной в Украине

Сбежавшая в Россию опальная украинская певица Таисия Повалий в программе «Позаочі» рассказала, как запивала обиду на Украину шампанским.

«Хорошо, что у нас есть дом в Испании, куда мы могли уезжать, но ненадолго – в Киеве же оставалась мама, – рассказывает певица. – Первое время я себя старалась утешать. Садилась на террасе вечером, где никого нет. Игорь в доме политику слушает – он с ума сошел от этой политики, – а я говорила: «Так, я ничего не хочу знать!» И я брала бокал шампанского и говорила себе: «Давайте, врите, поливайте меня грязью! А я – Таисия Повалий – сижу в шикарном кресле, на шикарной террасе и смотрю на красоту природы. Передо мной – огромное море, небо, звезды, луна». Но потом я поняла, что что-то не то делаю. Потому что шампанское мозг отключает, но эмоции бурлят. И я утром просыпалась – и мне еще хуже. Не зря говорят, что алкоголь помогает ровно на три часа. И я прекратила пить шампанское и перешла на медитации», – призналась певица.

Ранее «Скотч» сообщал, что Повалий пожаловалась на зависимость, в которую попал ее муж-продюсер.

По словам Таисии, ее муж Игорь Летуха погряз в политической жизни страны, он не может жить без различных ток-шоу и не признает проблему.