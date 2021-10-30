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    Повалий призналась, что искала спасение в алкоголе (видео)

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    Певица Таисия Повалий - Повалий призналась, что искала спасение в алкоголе (видео)
    Певица Таисия Повалий
    Фото: скриншот видео

    Опальная певица искала отраду в шампанском, когда оказалась невостребованной в Украине

    Сбежавшая в Россию опальная украинская певица Таисия Повалий в программе «Позаочі» рассказала, как запивала обиду на Украину шампанским.

    «Хорошо, что у нас есть дом в Испании, куда мы могли уезжать, но ненадолго – в Киеве же оставалась мама, – рассказывает певица. – Первое время я себя старалась утешать. Садилась на террасе вечером, где никого нет. Игорь в доме политику слушает – он с ума сошел от этой политики, – а я говорила: «Так, я ничего не хочу знать!» И я брала бокал шампанского и говорила себе: «Давайте, врите, поливайте меня грязью! А я – Таисия Повалий – сижу в шикарном кресле, на шикарной террасе и смотрю на красоту природы. Передо мной – огромное море, небо, звезды, луна». Но потом я поняла, что что-то не то делаю. Потому что шампанское мозг отключает, но эмоции бурлят. И я утром просыпалась – и мне еще хуже. Не зря говорят, что алкоголь помогает ровно на три часа. И я прекратила пить шампанское и перешла на медитации», – призналась певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Повалий пожаловалась на зависимость, в которую попал ее муж-продюсер.

    По словам Таисии, ее муж Игорь Летуха погряз в политической жизни страны, он не может жить без различных ток-шоу и не признает проблему.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Повалий призналась, что искала спасение в алкоголе (видео)