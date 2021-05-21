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    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением

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    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением
    instagram.com/thorbjornsson/

    Результат длительной работы над собой Хаффтор Бьернссон показал в соцсетях

    Исландский спортсмен, обладатель титула самого сильного человека на планете, Хаффтор Бьернссон похудел на четверть своего веса и шокировал фанатов обновленной внешностью. Результатом феноменального преображения актер поделился на личной странице в Instagram.

    Фанатам он рассказал, что изначально весил 200 килограммов. В какой-то момент Бьернссону стало тяжело передвигаться, из-за чего он обратился к врачам с просьбой помочь ему сбросить лишний вес. Работа в тренажерном зале и правильное питание привели к нужному результату — Хаффтор сбросил 50 килограммов.

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    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением
    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением
    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением
    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением
    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением
    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением
    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением
    instagram.com/thorbjornsson/

    На опубликованном в микроблоге Бьерссона фото заметно, что в первую очередь ушли объемы в районе живота — теперь там красуются точеные кубики пресса. Сам актер стал выглядеть более жилистым.

    Подписчики Горы поспешили не только восхититься проделанной работой, но и намекнуть на то, что Хаффтор имеет полное право отобрать у Дуэйна Джонсона звание скалы.

    «То, что я вижу, — просто возмутительно», «Вы выглядели поджарым даже при 200. Но результат просто феноменальный», «Вы все еще такой же сильный? Сможете, например, 500 кг поднять?», «Отличная работа, братан», — пишут ему.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 54-летняя Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса.

    Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением