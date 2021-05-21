Гора из «Игры престолов» шокировал фанатов похудением

Результат длительной работы над собой Хаффтор Бьернссон показал в соцсетях

Исландский спортсмен, обладатель титула самого сильного человека на планете, Хаффтор Бьернссон похудел на четверть своего веса и шокировал фанатов обновленной внешностью. Результатом феноменального преображения актер поделился на личной странице в Instagram.

Фанатам он рассказал, что изначально весил 200 килограммов. В какой-то момент Бьернссону стало тяжело передвигаться, из-за чего он обратился к врачам с просьбой помочь ему сбросить лишний вес. Работа в тренажерном зале и правильное питание привели к нужному результату — Хаффтор сбросил 50 килограммов.

На опубликованном в микроблоге Бьерссона фото заметно, что в первую очередь ушли объемы в районе живота — теперь там красуются точеные кубики пресса. Сам актер стал выглядеть более жилистым.

Подписчики Горы поспешили не только восхититься проделанной работой, но и намекнуть на то, что Хаффтор имеет полное право отобрать у Дуэйна Джонсона звание скалы.

«То, что я вижу, — просто возмутительно», «Вы выглядели поджарым даже при 200. Но результат просто феноменальный», «Вы все еще такой же сильный? Сможете, например, 500 кг поднять?», «Отличная работа, братан», — пишут ему.

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Исполнительница роли в фильме «Бандитки» провела около семи недель в изоляции. Она жила в отдельной комнате. На одном из этапов лечения ей дали кислород. Хайек до сих пор восстанавливается после перенесенной инфекции. Несмотря на то, что в апреле этого года артистка вернулась к работе, она быстро устает и чувствует переутомление.