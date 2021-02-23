Прикрылась лишь пенкой. Звезда Victoria's Secret позволила подглядеть за собой в ванной (фото)

Фанаты устроили настоящий конкурс, пытаясь разглядеть все самое интересное

Популярная 29-летняя немецкая модель Майя Степпер не зря каждым фото приковывает глаза подписчиков к экранам. Девушка является одним из ангелов Victoria's Secret, отличающихся потрясающей фигурой, на которую они тратят многие часы в спортзалах. Будучи моделью нижнего белья, Майя совершенно не стесняется оголяться перед камерой, исключением не стала и ее последняя публикация.

Девушка поделилась снимками из дома, показав поклонникам, как она проводит время в изоляции со своим парнем. Модель опубликовала фото интерьера, своего парня и себя, причем в довольно интересном виде. Во время съемки Майя как раз выходила из ванны, поэтому ее влажное тело покрывала пена, расположившаяся в самых стратегических местах. Поклонники под лупой рассматривали это откровенное фото, о чем честно признались в комментариях.

Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.