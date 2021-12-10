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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили семейное фото, которое станет открыткой

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    У рождественской открытки&nbsp;&ndash; летнее настроение - Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили семейное фото, которое станет открыткой
    У рождественской открытки – летнее настроение
    Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

    По традиции члены британской королевской семьи каждый год к Рождеству представляют новые рождественские открытки

    Королевская пара поделилась портретом своей семьи, который будет изображен на их рождественской открытке 2021 года.

    По традиции члены британской королевской семьи к Рождеству представляют новые рождественские открытки, часть из них они рассылают в подарок подданным.

    У открытки семейства принца Уильяма и Кейт Миддлтон – летнее настроение. Снимок был сделан в Иордании в начале этого года, когда принц Уильям со всей семьей летали в эту страну. В свое время Кейт прожила здесь почти три года – ее отец работал диспетчером рейсов British Airways в Аммане.

    Родители сфотографировались со своими тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которые, судя по снимку, здорово подросли.

    Фото разместили на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram. Снимок за полдня собрал почти полмиллиона лайков и несколько тысяч комментариев.

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    Теги: дети звезд Кейт Миддлтон Принц Уильям Рождество праздник
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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили семейное фото, которое станет открыткой