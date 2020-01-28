Принц Уильям публично довел Кейт Миддлтон до слез



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38-летняя герцогиня и 37-летний герцог Кембриджские приняли участие в мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон не смогла сдержать эмоции

Яркая пара британской королевской семьи, герцог и герцогиня Кембриджские присутствовалм на церемонии чествования евреев, погибших в годы Второй мировой войны. Кейт выбрала строгое платье от Кэтрин Уокер, которое уже до этого надевала во время выхода в свет с Елизаветой II.

Мероприятие в честь 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим-Биркенау прошло в центральном зале Вестминстера в Лондоне. Королевские супруги встретились с людьми, пережившими геноцид, и послушали их истории. Кейт и Уильям почтили память выживших, посетив проводимую Фондом памяти жертв Холокоста службу. Во время мероприятия и зажжения свечей на глаза герцогини наворачивались слезы.

Уильям прочитал отрывок из письма, написанного подругой его прабабушки принцессы Алисы. Монаршая особа спасла еврейскую семью Коэнов от преследования сторонников Гитлера. Это очень растрогало Миддлтон и других присутствующих.

Кейт с улыбкой обнялась и тепло пообщалась с пережившей Холокост Ивонн Бернштейн. Женщина была включена в личные портреты Миддлтон о жертвах этих зверств. Ивонн призналась, что ей очень понравилось, как она вышла на снимках, сделанных герцогиней. «У меня была очень хорошая модель! Она фантастична», — скромно отметила супруга британского принца.

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