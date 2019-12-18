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    Жизнь

    Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)

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    <p>Кейт Миддлтон и принц Уильям редко дотрагиваются друг до друга на публике</p> <div></div> - Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)

    Кейт Миддлтон и принц Уильям редко дотрагиваются друг до друга на публике

    Чем более официальным является мероприятие, тем холоднее должны себя вести члены королевской семьи

    Герцоги Кембриджские приняли участие в рождественской программе на канале BBC, где мило посидели у камина с волонтерами. Ближе к концу выпуска Уильям попытался нежно положить руку на плечо Кейт, но чего-то не учел: жена со скоростью света и привычной ослепительной улыбкой увернулась от прикосновения будущего короля.

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    Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)
    Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)
    Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)
    Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)
    Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)
    Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)
    Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)

    В отличие от герцогов Сассекских, Кембриджские редко дотрагиваются друг до друга на публике: как правило, чем более официальным является мероприятие, тем холоднее должны себя вести члены королевской семьи.

    Похоже, насчет официальности программы на BBC у Уильяма возникли сомнения, но Кейт пока не готова к критике уровня «бунтарки» Меган Маркл.

    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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