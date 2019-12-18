Кейт Миддлтон публично отстранилась от прикосновений принца Уильяма (видео)



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Кейт Миддлтон и принц Уильям редко дотрагиваются друг до друга на публике

Чем более официальным является мероприятие, тем холоднее должны себя вести члены королевской семьи

Герцоги Кембриджские приняли участие в рождественской программе на канале BBC, где мило посидели у камина с волонтерами. Ближе к концу выпуска Уильям попытался нежно положить руку на плечо Кейт, но чего-то не учел: жена со скоростью света и привычной ослепительной улыбкой увернулась от прикосновения будущего короля.

В отличие от герцогов Сассекских, Кембриджские редко дотрагиваются друг до друга на публике: как правило, чем более официальным является мероприятие, тем холоднее должны себя вести члены королевской семьи.

Похоже, насчет официальности программы на BBC у Уильяма возникли сомнения, но Кейт пока не готова к критике уровня «бунтарки» Меган Маркл.