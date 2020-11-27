Пышнотелая Каменских в обтягивающих шортах свела с ума мужчин (фото)

Звезда показала естественную красоту

Певица Настя Каменских поделилась в Инстаграме снимком, на котором показала себя в кожаных шортах со шнуровкой. На девушке надет белый топ, под которым просвечивается черный бюстгальтер.

Образ очень понравился поклонникам Каменских. «Настя огонь», «Настя, ты супер», «Шикарна как всегда», «Ойй, яке личко, красотулечка ты наша» - высказались подписчики.

Отметим, что некоторые все-таки выразили сомнение насчет голосового дарования Каменских, отметив, что хуже только Надя Дорофеева. Впрочем, есть и те, кто уверен в «божественной» силе голоса Каменских. Сама артистка продолжает развивать свой бизнес, связанный с продажей спортивной одежды, и часто появляется в спортивных костюмах. За это многие ее критикуют – мол, раз показываешь себя в спортивной форме, то занимайся спортом и сама.

Ранее «Скотч» рассказывал, как известный певец Александр Пономарев рассказал, как поймал на измене бывшую жену.

Тот непростой период певец очень тяжело переживал, потому что рушилась его семья. И он даже попробовал простить измену, чтобы сохранить отношения. Но не вышло. По словам Александра Пономарева, любимая женщина снова ему изменила.