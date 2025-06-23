РФ знищила квартиру артистів Олени та Тараса Тополі (відео, фото)

«Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері»

У ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого постраждала квартира співачки Олени Тополі та лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі. Про це артист повідомив у Facebook, інформує «Главком».

«Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Оленою Тополею квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, творець вберіг. Дякую…. На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…», – йдеться у дописі.

фото: Тарас Тополя/Facebook

Тополя додав: «Всі коментарі – за декілька днів».

У коментарях підписники висловлюють підтримку та співпереживання.

скриншот коментарів

Нагадаємо, у ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули три людини, ще 13 постраждали. Водночас 10 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники.