У Києві горить багатоквартирний будинок після атаки РФ
У столиці наразі п'ять постраждалих
У ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Про це повідомляє «Главком».
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі горить багатоквартирний будинок.
Мер столиці Віталій Кличко додав: «У Шевченківському виклик медиків. Попередньо, є пожежі на двох локаціях. Усього, наразі, пʼятеро постраждалих у столиці сьогоднішньої ночі».
Також у Києві горить будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Раніше ми писали, що у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.
Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.
За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
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