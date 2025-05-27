На Оболоні комунальники втретє за місяць демонтували сходи до одного кафе (фото)

Сходи, що виходять на тротуар, без відповідних дозволів вважаються незаконними й підлягають демонтажу

Власник кафе продовжує встановлювати сходи, а комунальники їх регулярно прибирають

Працівники КП «Київблагоустрій» вже втретє демонтували сходи біля кафе в Оболонському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Трамвай».

Кафе розташоване на першому поверсі житлового будинку, де раніше була квартира. Власник провів реконструкцію, перетворивши квартиру на кафе. Однак, ймовірно, він не оформив необхідні дозволи для зміни призначення приміщення та встановлення сходів.

Адже сходи, що виходять на тротуар, без відповідних дозволів вважаються незаконними й підлягають демонтажу.

Після першого демонтажу власники кафе не зупинилися і змонтували нові сходи фото: Трамвай

Щоб легалізувати сходи, власнику потрібно було отримати дозвіл на зміну функціонального призначення приміщення з житлового на нежитлове, погодити розміщення елементів благоустрою (сходи чи пандуси) і зареєструвати паспорт прив’язки тимчасової споруди, якщо це потрібно. Якщо ці вимоги не виконані, конструкції можуть бути знесені без попередження.

Третя спроба теж виявилася невдалою – сходи були демонтовані комунальниками фото: Трамвай

На фото можна побачити, що кафе називається «Color Coffee Kyiv», яке має дві адреси: Північна, 46 і проспект Оболонський, 28.

Зауважимо, що в Оболонському районі триває боротьба з незаконними МАФами та стихійною торгівлею. Зокрема, біля станції метро «Мінська», комунальні служби завершили демонтаж малих архітектурних форм (МАФів), термін дії дозвільних документів на які закінчився або документи були відсутні.

До слова, під час демонтажу кіосків у Оболонському районі комунальники оминули кіоски «Київхліб», які збудовані на газонах, як й інші МАФи. Голова наглядової ради фірмової мережі «Київхліб» Ярослав Федоренко відреагував на публікацію «Главкома» і пояснив, чому в столиці масово демонтують кіоски, тоді як торговельні точки «Київхліба» залишаються на місці, а також відповів на питання щодо розташування кіосків на газонах.