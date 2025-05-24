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США переймають досвід застосування дронів в України – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США переймають досвід застосування дронів в України – Трамп
Трамп: Ми ніколи не стикалися з таким раніше. Ніколи. І ми вчимося на цьому
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що сучасний військовий фах стрімко еволюціонує, і яскравим прикладом цього є збройний конфлікт між Росією та Україною

Американські військові активно вивчають нові методи ведення бойових дій, зосереджуючи увагу на використанні безпілотників у контексті війни в Україні. Про це 24 травня заявив Дональд Трамп під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті, повідомляє «Главком».

Президент США наголосив, що сучасний військовий фах стрімко еволюціонує, і яскравим прикладом цього є збройний конфлікт між Росією та Україною.

«Хочете – вірте, хочете – ні, але ви пов’язані з професією, яка змінюється так само стрімко, як і сама війна... На жаль, ми це бачимо на прикладі ситуації між Росією та Україною», – зазначив Трамп.

Він додав, що армія США продовжує вивчати нові, досі небачені способи ведення бойових дій, зокрема активне застосування дронів, які вирізняються високою швидкістю та точністю.

«Ми ніколи не стикалися з таким раніше. Ніколи. І ми вчимося на цьому. Ваша професія змінюється надзвичайно швидко», – підсумував американський лідер.

Раніше ми писали, що згідно аналізу The Financial Times Дональд Трамп дедалі більше віддаляється від підтримки України, змінюючи тон щодо війни та Росії. Після теплої розмови з Володимиром Путіним 19 травня, яка тривала дві години, президент США вже не згадує про свою головну передвиборчу обіцянку – швидко завершити війну. За даними журналістів, розмова була настільки невимушеною, що жоден зі співрозмовників не хотів першим класти слухавку, повідомляє «Главком».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля. 

Теги: Дональд Трамп війна армія

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