У Києві частково змінений рух громадського транспорту

Унаслідок ворожої атаки рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського перекритий

Через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує:

тролейбуси № 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;

автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;

автобус № 36ТР тимчасово розділений на дві ділянки:: вул. Північна – просп. Європейського Союзу; вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро «Святошин»:

автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро «Нивки»;

автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

рух тролейбусів № 41 затримується.

«Київський метрополітен працює в штатному режимі. Утім один вихід зі станції «Святошин» до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений. «Київпастранс» вдячний пасажирам за розуміння та просить враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту», – йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули три людини, ще 13 постраждали. Водночас 10 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники.