Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві частково змінений рух громадського транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві частково змінений рух громадського транспорту
фото: «ТиКиїв»/Ігор Кузнєцов (ілюстративне)

Унаслідок ворожої атаки рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського перекритий

Через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Унаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул. Івана Виговського транспорт курсує:

  • тролейбуси № 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;
  • автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;
  • автобус № 36ТР тимчасово розділений на дві ділянки:: вул. Північна – просп. Європейського Союзу;  вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро «Святошин»:

  • автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро «Нивки»;
  • автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;
  • рух тролейбусів № 41 затримується.

«Київський метрополітен працює в штатному режимі. Утім один вихід зі станції «Святошин» до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений. «Київпастранс» вдячний пасажирам за розуміння та просить враховувати тимчасові зміни під час планування маршруту», – йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

Підписуйтесь на телеграм-канал «Главком»

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули три людини, ще 13 постраждали. Водночас 10 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники.

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський агент Всеволод Подільський
Як Росія дякує колаборантам. Повчальне відео
12 червня, 11:11
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
8 червня, 17:11
Майдан Незалежності 18 лютого 2014 року
День Києва. Легендарна Ліна Костенко назвала сучасний символ головного міста України
25 травня, 12:03
Причина відключення газу – проведення аварійних робіт із заміни засувки на газопроводі середнього тиску.
У Солом'янському районі весь день не буде газу: коли та в яких будинках
3 червня, 08:27
1 червня СБУ провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії
Спецоперація «Павутина»: скільки літаків втратила РФ? Генштаб оновив дані
3 червня, 16:41
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 4 червня 2025 року
4 червня, 08:21
Незважаючи на тривалу військову агресію РФ, Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир на Рівненщині залишається вірним РПЦ
Казус із бронюванням батюшок. Держава зарахувала до критично важливих жіночий монастир, підпорядкований… патріарху Кирилу
10 червня, 08:17
Сильна пожежа у Дарницькому районі, спричинена атакою окупантів
Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки росіян. Фоторепортаж
17 червня, 13:22
Батьки дізналися, що їх син не вижив
Під завалами в Києві знайшли тіло чоловіка: батьки сподівалися, що живий (відео)
17 червня, 21:18

Новини

Кличко показав наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ (відео)
Кличко показав наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ (відео)
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
Атака на Київ: кількість загиблих зросла (оновлено)
Атака на Київ: кількість загиблих зросла (оновлено)
У Києві частково змінений рух громадського транспорту
У Києві частково змінений рух громадського транспорту
У столиці тимчасово закрито один з виходів зі станції метро «Святошин»
У столиці тимчасово закрито один з виходів зі станції метро «Святошин»
Росія масовано атакувала Київ «шахедами» та ракетами: головне за ніч
Росія масовано атакувала Київ «шахедами» та ракетами: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
103K
Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
31K
Сирський заявив про план ліквідації всіх Оперативних тактичних угруповань ЗСУ
30K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
29K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua