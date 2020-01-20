Рианна снялась в собственной коллекции нижнего белья ко Дню святого Валентина



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31-летняя Рианна презентовала новые модели из праздничной коллекции нижнего белья Фото: instagram.com/savagexfenty/

Американская певица сама прорекламировала откровенные наряды

31-летняя барбадосская звезда Рианна уже начала подготовку к предстоящему февральскому празднику. Рианна выпустила новую коллекцию белья ко Дню святого Валентина. Вместе с поп-дивой над созданием моделей работал дизайнер Адам Селман, получивший премию CFDA в 2017 году. В коллаборацию Адама Селмана и Savage x Fenty вошло 19 предметов.

Исполнительница хита «Umbrella» уверена, что лучшей модели для презентации собственного бренда, чем она сама, не найти. Рианна снялась в черном пикантном белье, состоящем из черных трусиков высокой посадки и бюстгальтера с эффектом пуш-ап. Лиф был украшен мультяшными образами и яркими эмодзи в виде женских губ, звезд и облачков с надписями.

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