Дженнифер Лопес в бриллиантах за $9 миллионов появилась на красной дорожке (фото)



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50-летняя Дженнифер Лопес стала звездой премии Гильдии киноактеров США

Актриса в буквальном смысле блистала перед фотографами в роскошных украшениях

50-летняя латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес посетила светское мероприятие вместе с женихом, 44-летним американским бейсболистом Алексом Родригесом. Джей Ло за игру в фильме «Стриптизерша» была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана».

Для нового выхода в свет кинозвезда выбрала элегантное черное платье со спущенными рукавами и длинным атласным бантом. Наряд соблазнительно обнажил ее спину Дженнифер собрала волосы в высокую прическу и сделала умеренный макияж в теплых тонах.

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