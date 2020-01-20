Дженнифер Лопес в бриллиантах за $9 миллионов появилась на красной дорожке (фото)
50-летняя Дженнифер Лопес стала звездой премии Гильдии киноактеров США
Актриса в буквальном смысле блистала перед фотографами в роскошных украшениях
50-летняя латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес посетила светское мероприятие вместе с женихом, 44-летним американским бейсболистом Алексом Родригесом. Джей Ло за игру в фильме «Стриптизерша» была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана».
Для нового выхода в свет кинозвезда выбрала элегантное черное платье со спущенными рукавами и длинным атласным бантом. Наряд соблазнительно обнажил ее спину Дженнифер собрала волосы в высокую прическу и сделала умеренный макияж в теплых тонах.