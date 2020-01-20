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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес в бриллиантах за $9 миллионов появилась на красной дорожке (фото)

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    <p>50-летняя Дженнифер Лопес стала звездой премии Гильдии киноактеров США</p> <div></div> - Дженнифер Лопес в бриллиантах за $9 миллионов появилась на красной дорожке (фото)

    50-летняя Дженнифер Лопес стала звездой премии Гильдии киноактеров США

    Актриса в буквальном смысле блистала перед фотографами в роскошных украшениях

    50-летняя латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес посетила светское мероприятие вместе с женихом, 44-летним американским бейсболистом Алексом Родригесом. Джей Ло за игру в фильме «Стриптизерша» была номинирована в категории «Лучшая актриса второго плана».

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    Дженнифер Лопес в бриллиантах за $9 миллионов появилась на красной дорожке (фото)
    Дженнифер Лопес в бриллиантах за $9 миллионов появилась на красной дорожке (фото)
    Дженнифер Лопес в бриллиантах за $9 миллионов появилась на красной дорожке (фото)
    Дженнифер Лопес в бриллиантах за $9 миллионов появилась на красной дорожке (фото)

    Для нового выхода в свет кинозвезда выбрала элегантное черное платье со спущенными рукавами и длинным атласным бантом. Наряд соблазнительно обнажил ее спину Дженнифер собрала волосы в высокую прическу и сделала умеренный макияж в теплых тонах.

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    знаменитости актриса певица Дженнифер Лопес
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