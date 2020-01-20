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    Шоу-биз

    Солистка группы Kazka восхитила мужчин пикантным фото

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    <p>Езжайте туда, где нет туристов, &ndash; советует Саша</p> <div></div> - Солистка группы Kazka восхитила мужчин пикантным фото

    Езжайте туда, где нет туристов, – советует Саша

    Фото: instagram.com/kazka.band/

    Украинская певица похвасталась пышными формами

    Солистка группы Kazka Саша Зарицкая отдыхает на Шри-Ланке и продолжает популяризировать бодипозитив на собственном примере. Звезда выставила фото в купальнике, а также назвала свои три самые любимые места на острове, по которым стоит на него поехать.

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    «Океан. И желательно побольше. Моя рекомендация - садитесь в авто или тук-тук и езжайте дальше от цивилизации)) Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay. Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями. Изучайте культуру и посещайте святые места. Не едьте во всем известны и самые популярные города. Если хотите увидеть настоящую Шри-Ланку - езжайте туда, где нет туристов», - призвала Зарицкая.

    Напомним, в конце года Kazka выпустила клип, в котором Саша показалась в мини и облизала пальцы мужчины.

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