Солистка группы Kazka восхитила мужчин пикантным фото



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Езжайте туда, где нет туристов, – советует Саша Фото: instagram.com/kazka.band/

Украинская певица похвасталась пышными формами

Солистка группы Kazka Саша Зарицкая отдыхает на Шри-Ланке и продолжает популяризировать бодипозитив на собственном примере. Звезда выставила фото в купальнике, а также назвала свои три самые любимые места на острове, по которым стоит на него поехать.

«Океан. И желательно побольше. Моя рекомендация - садитесь в авто или тук-тук и езжайте дальше от цивилизации)) Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay. Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями. Изучайте культуру и посещайте святые места. Не едьте во всем известны и самые популярные города. Если хотите увидеть настоящую Шри-Ланку - езжайте туда, где нет туристов», - призвала Зарицкая.

Напомним, в конце года Kazka выпустила клип, в котором Саша показалась в мини и облизала пальцы мужчины.

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