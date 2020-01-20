Снова вместе? Брэд Питт флиртовал с Дженнифер Энистон на вручении кинопремии



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Накануне в Лос-Анджелесе оба бывших супруга получили награды «Гильдии актеров»

Пока актриса стояла на сцене, Питт улыбался и не сводил с нее взгляда

Многие считают, что Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе, так как они очень тепло общались друг с другом. Голливудский актер получил статуэтку «Гильдии актеров» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за игру в фильме «Однажды… в Голливуде». Дженнифер наградили за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Утреннее шоу».

За кулисами Дженнифер подошла к Брэду и искренне его поздравила. Они обнялись и не скрывали своих чувств, несмотря на то, что все начали их фотографировать. Уже около года время от времени появляются слухи о романе Питта и Энистон.

«У Брэда и Джен есть замечательная связь, которая иногда даже может показаться флиртом. Они любят чувство юмора друг друга и оба обладают заразительной энергией, когда вместе. Их отношения исключительно платонические», — рассказывал инсайдер.

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