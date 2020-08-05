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    Шоу-биз

    Рианна в трусиках и с мусором в руках и попала на обложку модного глянца (фото)

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    Певица Рианна - Рианна в трусиках и с мусором в руках и попала на обложку модного глянца (фото)
    Певица Рианна
    instagram.com/harpersbazaarus/

    Певица попозировала во дворе дома в нижнем белье собственного бренда

    Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в откровенной фотосессии для американской версии модного журнала Harper's Bazaar и попала на его обложку. Фотографии опубликованы на странице издания в Instagram.

    Певица попозировала во дворе дома в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty и комбинезоне Chanel белого цвета. Ее также сфотографировали в футболке, черных колготках и розовых босоножках на каблуках с мусорными пакетами в руках. На другом фото звезда вкручивает лампочку, стоя на лестнице в том же наряде.

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    Рианна в трусиках и с мусором в руках и попала на обложку модного глянца (фото)
    Рианна в трусиках и с мусором в руках и попала на обложку модного глянца (фото)
    Рианна в трусиках и с мусором в руках и попала на обложку модного глянца (фото)
    Рианна в трусиках и с мусором в руках и попала на обложку модного глянца (фото)
    Рианна в трусиках и с мусором в руках и попала на обложку модного глянца (фото)
    instagram.com/harpersbazaarus/

    Кроме того, на одной из обложек Рианна запечатлена в белой рубашке и чокере, а на другой — в оранжевом пальто в пол марки Bottega Veneta. Она также попозировала перед открытым холодильником в пальто Max Mara синего цвета.

    Ранее  «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

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