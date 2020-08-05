Рианна в трусиках и с мусором в руках и попала на обложку модного глянца (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Рианна instagram.com/harpersbazaarus/

Певица попозировала во дворе дома в нижнем белье собственного бренда

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в откровенной фотосессии для американской версии модного журнала Harper's Bazaar и попала на его обложку. Фотографии опубликованы на странице издания в Instagram.

Певица попозировала во дворе дома в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty и комбинезоне Chanel белого цвета. Ее также сфотографировали в футболке, черных колготках и розовых босоножках на каблуках с мусорными пакетами в руках. На другом фото звезда вкручивает лампочку, стоя на лестнице в том же наряде.

Кроме того, на одной из обложек Рианна запечатлена в белой рубашке и чокере, а на другой — в оранжевом пальто в пол марки Bottega Veneta. Она также попозировала перед открытым холодильником в пальто Max Mara синего цвета.

Ранее «Скотч» сообщал, что британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым.

Свою зависимость Айзекс описал как «длившуюся десятилетиями любовную интригу». «Я всегда имел склонность к зависимостям. В возрасте 16 лет я уже перерос алкоголь и перешел к наркотикам», — признался артист.