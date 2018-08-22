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    20 самых великолепных женщин мира по версии Google

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    Самые красивые знаменитости по версии Google - 20 самых великолепных женщин мира по версии Google
    Самые красивые знаменитости по версии Google

    Глянцевые журналы, газеты и интернет-издания из года в год составляют всевозможные рейтинги

    От соблазна провести свой собственный конкурс красоты не удержался даже один из самых популярных в мире поисковиков.
    Google попросил своих пользователей ответить на вопрос, кого же они считают самой красивой женщиной в мире.
    Стоит учитывать, что данный список красоток – субъективное мнение голосовавших, но от этого, рейтинг не менее прекрасен. В нем собрались самые сексапильные и яркие женщины мира.
    Ну а ознакомиться с ним можно прямо сейчас, в нашей фотогалерее.

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    Скарлетт Йоханссон
    Айшвария Рай
    Анджелина Джоли
    Рианна
    Клаудия Линкс
    Джессика Альба
    Флоренс Колгейт
    Ева Мендес
    Жизель Бундхен
    Пенелопа Крус
    Кэрол Олт
    Кэтрин Зета-Джонс
    Кэтрин Хайгл
    Чжан Цзыи
    Летиция Каста
    Кристин Дэвис
    Камилла Белль
    Адриана Лима
    Холли Мария Берри
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