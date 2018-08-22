20 самых великолепных женщин мира по версии Google



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самые красивые знаменитости по версии Google

Глянцевые журналы, газеты и интернет-издания из года в год составляют всевозможные рейтинги

От соблазна провести свой собственный конкурс красоты не удержался даже один из самых популярных в мире поисковиков.

Google попросил своих пользователей ответить на вопрос, кого же они считают самой красивой женщиной в мире.

Стоит учитывать, что данный список красоток – субъективное мнение голосовавших, но от этого, рейтинг не менее прекрасен. В нем собрались самые сексапильные и яркие женщины мира.