20 самых великолепных женщин мира по версии Google
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Розсилка
Самые красивые знаменитости по версии Google
Глянцевые журналы, газеты и интернет-издания из года в год составляют всевозможные рейтинги
От соблазна провести свой собственный конкурс красоты не удержался даже один из самых популярных в мире поисковиков.
Google попросил своих пользователей ответить на вопрос, кого же они считают самой красивой женщиной в мире.
Стоит учитывать, что данный список красоток – субъективное мнение голосовавших, но от этого, рейтинг не менее прекрасен. В нем собрались самые сексапильные и яркие женщины мира.
Ну а ознакомиться с ним можно прямо сейчас, в нашей фотогалерее.