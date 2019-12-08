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    Шоу-биз

    Российские СМИ: 72-летняя Ротару за 40-минутное выступление требует $60 тысяч

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    <p>Легендарная украинская певица выступила в стране-агрессоре на &laquo;Песне года&raquo;</p> <div></div> - Российские СМИ: 72-летняя Ротару за 40-минутное выступление требует $60 тысяч

    Легендарная украинская певица выступила в стране-агрессоре на «Песне года»

    Появление народной артистки Украины на фестивале «Песня года» в Москве якобы не предполагало никаких гонораров

    Украинская певица София Ротару прилетела в Москву ради участия в фестивале «Песня года». 72-летняя певица появилась на публике в черно-белом брючном костюме свободного кроя.

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    Российские СМИ: 72-летняя Ротару за 40-минутное выступление требует $60 тысяч
    Российские СМИ: 72-летняя Ротару за 40-минутное выступление требует $60 тысяч
    Российские СМИ: 72-летняя Ротару за 40-минутное выступление требует $60 тысяч
    Российские СМИ: 72-летняя Ротару за 40-минутное выступление требует $60 тысяч

    Примечательно, что появление певицы на «Песне года» не предполагало никаких гонораров. Иными словами, знаменитость выступала перед многотысячной публикой на добровольной основе за возможность появиться в эфире в самое рейтинговое время.

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    Публикация от Рустам Ганиев / Rustam Ganiev (@rustamganiev.official)

    По информации Teleprogramma.pro, за 40-минутное выступление на корпоративах или частных мероприятиях София Михайловна обычно требует порядка 60 тысяч долларов. При этом намного выгодней приглашать Ротару в предновогодний месяц. Так как организаторы «Огоньков» уже оплатили ее приезд в Москву.

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