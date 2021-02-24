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    Экс-любовница принца Гарри беременна: «Это не входило в наши планы!» (фото)

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    34-летняя британская певица Элли Голдинг сообщила поклонникам радостную новость - Экс-любовница принца Гарри беременна: «Это не входило в наши планы!» (фото)
    34-летняя британская певица Элли Голдинг сообщила поклонникам радостную новость
    instagram.com/elliegoulding/

    Девушка и ее 26-летний муж готовятся стать родителями

    34-летняя британская певица Элли Голдинг находится на восьмом месяце беременности. Артистка призналась, что пополнение в семействе было шоком для нее и возлюбленного. Супруги узнали о будущем малыше, когда находились в романтической поездке в честь первой годовщины свадьбы.

    «В августе прошлого года мы делали шоу. Тогда я не подозревала о своем положении. Примерно в это же время мы с Каспаром уехали в путешествие, чтобы отметить первую годовщину нашей свадьбы. Тогда мы все узнали. Это безумие! Беременность не в ходила в наши планы. Даже одна мысль об этом казалась нереальной», — рассказала Голдинг.

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    Экс-любовница принца Гарри беременна: «Это не входило в наши планы!» (фото)
    Экс-любовница принца Гарри беременна: «Это не входило в наши планы!» (фото)
    Экс-любовница принца Гарри беременна: «Это не входило в наши планы!» (фото)
    instagram.com/elliegoulding/

    Будущая мама довольна переменами в жизни, несмотря на шок. Она отметила, что ей нравится в себе все: от изменения фигуры до внутренних ощущений. Каспар, по словам Элли, также невероятно рад и наслаждается этим периодом вместе с ней.

    «Беременность сделала меня человеком. Точнее, правильней будет сказать — она сделала меня женственнее. Теперь у меня есть такие изгибы, которых не было раньше. Мне и моему мужу это нравится», — поделилась впечатлениями певица в интервью Vogue.

    Артистка обнародовала кадры с округлившимся животом. Снимки были сделаны в доме супругов в Глостершире, графстве на западе Англии. Элли позировала в светлых нарядах, подчеркивающих ее изменившуюся фигуру.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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