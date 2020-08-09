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    Настя Каменских умилила сеть кадрами с новорожденными малышами

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских умилила сеть кадрами с новорожденными малышами
    Певица Настя Каменских

    Певица очаровала милыми кадрами

    Настя Каменских недавно поделилась радостной новостью о прибавлении в семействе – ее любимица Мими стала мамой и родила щенков. Новорожденные малыши, как и мама, все с белоснежной шорсткой и вырастут настоящими касавцами породы бишон фризе. Певица не может натешиться появлением на свет милых крошек, и показала нежное видео с их участием в Instagram.

    Артистка без макияжа в домашней обстановке держит на руках малыша, пока его братики и сестрички исследуют все вокруг и не отходят от артистки. Один залез к ней на плечо и неплохо там устроился, но певица аккуратно успела спустить малыша, чтобы он ненароком не упал.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    «Они идеальны! Пусть Ваш день начнется в этой нежности и умиления», - подписала на английском трогательные кадры Настя.

    Поклонники пришли в восторг от увиденного – их растрогало поведение певицы с маленькими непоседами.

    «Смешные крохи. Как морские свинки сейчас», «Милота», «Какая прелесть», «Божечки, какие они красивые», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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    знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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