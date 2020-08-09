Настя Каменских умилила сеть кадрами с новорожденными малышами



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Певица Настя Каменских

Певица очаровала милыми кадрами

Настя Каменских недавно поделилась радостной новостью о прибавлении в семействе – ее любимица Мими стала мамой и родила щенков. Новорожденные малыши, как и мама, все с белоснежной шорсткой и вырастут настоящими касавцами породы бишон фризе. Певица не может натешиться появлением на свет милых крошек, и показала нежное видео с их участием в Instagram.

Артистка без макияжа в домашней обстановке держит на руках малыша, пока его братики и сестрички исследуют все вокруг и не отходят от артистки. Один залез к ней на плечо и неплохо там устроился, но певица аккуратно успела спустить малыша, чтобы он ненароком не упал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 7 Авг 2020 в 11:23 PDT

«Они идеальны! Пусть Ваш день начнется в этой нежности и умиления», - подписала на английском трогательные кадры Настя.

Поклонники пришли в восторг от увиденного – их растрогало поведение певицы с маленькими непоседами.

«Смешные крохи. Как морские свинки сейчас», «Милота», «Какая прелесть», «Божечки, какие они красивые», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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